Persona 5 Tactica & Persona 3 Reload – Gamescom Trailer & Releases

Außerdem ist der neue TRAILER „Triff den S.E.E.S.“ verfügbar, in dem man mehr über den S.E.E.S. und seine Mission in Persona 3 Reload erfahren kann.

Zu Persona 3 Reload gibt es ein finales Release-Datum, das am 2. Februar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheint.

Persona 5 Tactica präsentiert sich in diesen Tagen in einem neuen Gameplay-Trailer. Darin erfährt man mehr darüber, wie man das Blatt im Kampf mit einem Dreifach-Bedrohungsangriff wenden kann, wie man Fertigkeiten im Skill-Tree freischaltet und vieles mehr.

What do you think?