PlayStation Now im August mit NieR: Automata, Ghostrunner & mehr

Neben dem neuen PlayStation Plus Line-Up für den Monat August sind nun auch die neuen Spiele für PlayStation Now bekannt.

Ab dem 03. August gehören dazu NieR: Automata, Ghostrunner und Undertale, die im Rahmen des Abodienst kostenlos gespielt werden können. Die Spiele Jump Force, WWE 2K Battlegrounds und Twisted Metal werden die Bibliothek von PS Now dafür verlassen.

In NieR: Automata greifen Eindringlinge aus einer anderen Welt ohne Vorwarnung an – und entfesseln die Maschinenwesen. Um den Stillstand aufzuheben, wird eine neue Art der Android-Infanterie ins Gefecht geschickt: der YoRHa-Trupp.

Ghostrunner ist ein Hardcore-FPP-Slasher voller blitzschneller Action in einer düsteren Cyberpunk-Megastruktur. Erklimmt darin den Dharma-Turm – die letzte Bastion der Menschheit, die nach der Apokalypse noch übrig ist, um sich dem tyrannischen Schlüsselmeister zu stellen.

In Undertale entdeckt ihr eine reichhaltige RPG-Welt voller seltsamer Figuren, in der Gewalt nicht die einzige Antwort ist. Tanz mit einem Schleim, streichelt einen Hund oder flüstert dem Ritter euer geheimstes Geheimnis zu. Es liegt an euch und eurer Entschlossenheit, den Sieg zu erringen.

Über PlayStation Now

Für 9,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr haben Nutzer von PlayStation Now Zugriff auf über Hunderte von Spielen. Die Titel für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation 2 können online gestreamt werden; für PlayStation 4-Spiele besteht zudem die Möglichkeit, diese auch auf die PS4-Festplatte herunterzuladen und offline zu spielen.

Nutzer von Windows profitieren ebenfalls von PlayStation Now und eigentlich PlayStation-exklusive Spiele können hier direkt gestreamt werden.