PlayStation Portal bereits ausverkauft, das nächste Scalper Objekt?

Weitere Funktionen wie Cloud-Gaming werden zumindest von Sony in Aussicht gestellt, da die Hardware grundsätzlich keine Limitierung in der Hinsicht hat.

„Sieht man den Handheld als reines Remote-Device in seinem begrenzten W-Lan Radius an, ist es wohl die beste Option, die aber auch ihren Preis hat. Das Gerät wirkt hochwertig und bietet nahezu die gleiche Erfahrung wie auf der PS5. Selbiges [Potenzial wird aber auch unglaublich verschenkt, da man PlayStation Portal eben nur auf diese eine Funktion festnagelt, obwohl Optionen wie Cloud-Gaming bereits möglich wären.]

In unserem Test zu PlayStation Portal kommen wir ebenfalls zu dem Fazit, dass der Handheld in seiner Funktion zwar ein erstklassiges Gerät ist, darüber hinaus aber nicht sehr viel mehr bietet, was dessen Notwendigkeit ein wenig in Frage stellt.

Warum PlayStation Portal so schnell vergriffen ist, kann derzeit nur spekuliert werden. Ist die Nachfrage tatsächlich so groß oder hat man zu wenige Einheiten für den Launch produzieren lassen?

