PlayStation Portal – Launch-Termin bekannt & Vorbestellungen

Ein PlayStation Plus Abo wird für die Verwendung von PlayStation Portal nicht benötigt, wie Sony gesondert hinweist. Das ist nur der Fall, wenn man ein Spiel verwendet, das ohnehin PlayStation Plus für den Multiplayer voraussetzt. Gänzlich ausgeschlossen ist die Nutzung von PS VR2 Games.

Dafür gibt der PlayStation Direct Store einige technische Details her, darunter zu den Anforderungen an das notwendige Netzwerk. PlayStation Portal kann demnach auch überall da genutzt werden, wo man ein Zugang zu Breitband-WLAN mit mindestens 5 Mbit/s hat. Für ein besseres Spielerlebnis wird allerdings eine Hochgeschwindigkeitsverbindung von mindestens 15 Mbit/s empfohlen.

„Der PlayStation Portal-Remote-Player wird am 15. November 2023 in ausgewählten Märkten gelauncht und kann jetzt unter direct.playstation.com in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Italien, Spanien vorbestellt werden. Ab dem 29. September 2023 kann der PlayStation Portal-Remote-Player auch bei anderen ausgewählten Händlern in diesen Ländern sowie in Kanada und Japan vorbestellt werden. Weitere regionale Verfügbarkeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.“

Die Ankündigung kam in dem Fall mal wieder so sparsam wie zuletzt von Sony gewohnt, in dem man einfach nur ein Update zum Blog Post aus der vergangenen Woche veröffentlicht hat. Wesentlich neue Infos gibt es somit nicht zu PlayStation Portal.

