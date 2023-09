PlayStation Portal – Sony nennt endlich das Killer-Feature ihres Handhelds

Die bisherige Präsentation des PlayStation Portal Remote Player verläuft alles andere als optimal. PlayStation User suchen nach dem Sinn des neuen PS5 Handheld, während Sony das ausschlaggebende Killer-Feature bisher zurückhält und aus irgendwelchen Gründen nicht erwähnt hat.

Die Antwort, wo der PlayStation Portal Remote Player wirklich Sinn macht, verrät der Pre-Order Eintrag bei PlayStation Direct, wonach PlayStation Portal nicht ausschließlich dafür gedacht ist, dass man das Gerät nur Zuhause neben seinem TV und im eigenen Netzwerk verwenden kann.

Schon hier stellte sich die Frage, wie groß ist der Markt an Spielern und die Zielgruppe, dessen TV zeitweise so lange belegt ist, dass man mal nicht auf seine PS5 verzichten kann? Das würde man maximal bei einem pickligem Hardcore-Gamer vermuten, der sich in seinem dunklen Zimmer einschließt und sich ohnehin nicht weiter vermehrt.

Das ist das eigentliche Killer-Feature von PlayStation Portal

Wo PlayStation Portal nun tatsächlich Sinn macht, ist die Verwendung außerhalb des eigenen Netzwerks, also überall dort, wo man Zugang zu einem Breitbandanschluss hat. Sony spricht hier von einer Mindestanforderung von 5 Mbit/s, besser aber 15 Mbit/s, um ein optimales Spielerlebnis zu haben.

PlayStation Portal wird damit zu einer tragbaren PlayStation 5, die man bequem mit zu Freunden, in den Urlaub oder auf Reisen nehmen kann, ohne auf die persönlichen Inhalte verzichten zu müssen. Gegenüber dem Backbone mit seinem ähnlichen Konzept dürfte der PlayStation Portal Remote Player also eine Premium-Erfahrung werden. Dieses Feature hätte man durchaus auch in den Vordergrund stellen können und sich somit einiges an Kritik an PlayStation Portal erspart.

PlayStation Portal erscheint am 15. November 2023

Dass man das erst mit Produkteintrag bei PlayStation Direct erfährt, lässt auf ein völliges Kommunikationsdesaster bei Sony schließen. Nicht einmal in der aktuellen Pressemitteilung wird dieses Feature erwähnt, vielmehr wird man bei PlayStation Direct mit einer scheinbar automatisierten und grob fehlerhaften Textübersetzung konfrontiert.

Dass der Funktionsumfang von PlayStation Portal nun doch den Zugriff aus jedem Netzwerk erlaubt, lässt auf weitergehende Funktionen in der Zukunft schließen. Eine direkte Cloud-Anbindung scheint inzwischen alles andere als abwegig sein, die sich die Spieler in erster Linie damit gewünscht haben.

PlayStation Portal wird ab dem 15. November für 219.99 EUR erhältlich sein.