PlayStation VR2 – See-Through View, Cinematic Mode & mehr vorgestellt

Abschließend geht man auf den VR- und Cinematic Modus ein. Im VR-Modus können Spieler VR-Spielinhalte in einer 360-Grad-Ansicht in einer virtuellen Umgebung betrachten. Der Inhalt wird im HDR-Videoformat 4000 x 2040 (2000 x 2040 pro Auge) mit einer Bildrate von 90 Hz/120 Hz darsgetsellt.

Nähert man sich zum Beispiel dem Ende des Spielbereichs, erhält man eine Warnung, was vom Headset so gespeichert und auf andere Anwendungen übertragen wird.

Die wohl bedeutendste Neuerung dürfte die See-Through View sein, wodurch man das VR-Headset nicht mehr absetzen muss, um mal kurz zu schauen, was gerade in der realen Welt so los ist. Dazu nutzt PlayStation VR2 die integrierten Kameras, um ein Bild davon auf dem Display darzustellen.

