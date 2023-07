Powerwash-Simulator – SpongeBob Schwammkopf-DLC erhältlich

Das SpongeBob Schwammkopf Special Pack ist eine Hommage an den Original-Cartoon. In dieser extrem entspannenden Simulation werden die Spieler den Schleim und Schmutz entfernen, der die kultige Unterwasserstadt Bikini Bottom bedeckt.

Square Enix und FuturLab haben das SpongeBob Schwammkopf-Pack in Powerwash-Simulator veröffentlicht, mit dem sich jetzt auch auf dem Meeresgrund so richtig sauber machen lässt.

