Der PowerWash Simulator bekommt einen SpongeBob-DLC

Ob auch Charaktere aus der Serie einen kleinen Auftritt bekommen, ist aktuell noch unklar. Beim Gameplay gibt es dabei keine Neuerungen. Eure Aufgabe ist weiterhin, mit einem Arsenal an Putzwerkzeug eine Umgebung komplett von Schmutz zu befreien und in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Wieso euer Hochdruckreiniger allerdings unter Wasser funktioniert und warum SpongeBob als Schwamm nicht selbst zur Tat schreitet, müsst ihr wohl selbst heraufinden, wenn das SpongeBob SquarePants Special Pack für den PowerWash Simulator im Sommer erscheint.

Erstmals haben die Entwickler auch die Ausrüstung des Spielers optisch angepasst. Hochdruckreiniger und Co. sind also im selben Stil gehalten und fügen sich gut in das Gesamtbild ein. Neben den Häusern von SpongeBob, Thaddäus und Patrick wird auch die Krosse Krabbe als Umgebung ins Spiel gebracht. Insgesamt erstreckt sich die Kampagne des DLCs über sechs komplett neue Maps. Ihr dürft also auch den Bikini Bottom Bus, das unsichtbare Bootmobil, die Höhle von Meerjungfraumann und Blaubarschbube und mehr säubern. Natürlich sind auch ikonische Modelle wie der Seifenblasenstand, Bootmobile oder das Burger-Cabrio am Start.

Das SpongeBob SquarePants Special Pack soll im Sommer 2023 für den PowerWash Simulator erscheinen und kostet 7,99€. Ein genaues Datum wurde bislang nicht vorgestellt und es gibt auch nur einen kurzen Teaser und ein paar wenige Screenshots. Die geben allerdings schon einen guten Vorgeschmack auf das, was Fans des gelben Schwamms im Sommer erwartet. Die zu säubernden Modelle und Umgebungen sind im Vergleich zu allem bisher dagewesenen deutlich bunter und in Cartoon-Optik gehalten.

