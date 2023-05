Mortal Kombat I – FAQ liefert Hinweis auf das neue Kampfsystem

Die Vorbestellungen zu Mortal Kombat I starten am morgigen Freitag, einschließlich einer aufwendigen Kollectors Edition. Der Release an sich ist für den 19. September geplant, mit einem Beta-Test im August.

Insgesamt fünf dieser Kameo Fighters folgen nach dem Release des Spiels, wobei man hier vermutlich auf diverse Cross-Over-Franchises setzt. Im Gespräch waren bereits Conan der Barbar, der Peacemaker aus DC oder Homelander aus dem Comic The Boys. Das dürfte in der Tat interessant werden, wie man das am Ende umsetzt.

Speziell ist hier die Rede von Kameo-Fighters, die laut Netherrealm ein einzigartiges Roster bilden und euch Support in den Kämpfen liefern. In der Beschreibung liest sich das wie folgt:

Heute wurde Mortal Kombat 1 offiziell angekündigt, das in der Timeline wieder zurück springt und eine brandneue Story liefert. Die Rede ist außerdem von einem neuen Kampfsystem, von dem der erste Cinematic-Trailer leider noch nicht so viel zeigt.

