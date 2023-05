Mortal Kombat 1 offiziell mit einem Trailer angekündigt

Die Vorbestellungen für Mortal Kombat 1 starten am 19. Mai. Alle Vorbesteller erhalten zusätzlich Shang Tsung als spielbaren Charakter, sowie den exklusiven Beta-Zugang, der im August verfügbar ist. Neben der Standard-Version gibt es optional eine Premium Edition, die neben dem Early Access zusätzlich 1.250 Drachenkristalle (In-Game Währung) umfasst, plus das Kombat-Paket, das einen Johnny-Cage-Skin im Stil von Jean-Claude Van Damme enthält, sowie den Early Access zu sechs zusätzlichen spielbaren Charakteren und fünf neue Kameo-Fighter.

Mortal Kombat 1 stellt eine neue Ära in der Kult-Serie dar, in dem man ein wiedergeborenes Mortal Kombat-Universum entdeckt, das vom Feuergott Liu Kang geschaffen wurde. Mortal Kombat 1 setzt dafür auf ein neues Kampfsystem, sowie neue Spielmodi und Fatalities, um das legendäre Franchise neu zu gestalten, heißt es in der Ankündigung.

Was längst kein Geheimnis mehr war , machen Warner Bros. und die Netherrealm Studios un offiziell und kündigen Mortal Kombat 1 mit einem ersten Trailer an.

