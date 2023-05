Zu den weiteren Premieren des Showcase erhofft man sich Ghost of Tsuhsima 2 von Sucker Punch, das Metal Gear Solid 3 Renake , oder neue Projekte von Asobi, Sony Bend, dem San Diego Studio, dem London Studio, Bluepoint Games & Co.

Trotzdem darf man gespannt auf den Showcase blicken, denn wie erst kürzlich angemerkt , hat Sony selbst jede Menge Projekte in der Pipeline, die nur darauf warten gezeigt zu werden. Diese Einschätzung liegt offensichtlich auf der Hand, da „viele Teams an einem Punkt sind, an dem die Dinge sicherlich bereit sind, gezeigt zu werden. Das ist wirklich aufregend,“ merkt der Branchen-Beobachter Shinobi an.

In der Ankündigung auf dem PlayStation Blog verspricht man einen digitalen Showcase, der etwas über eine Stunde andauern wird und der sich um neue Highlights für PlayStation 5 und PlayStation VR2 drehen wird, darunter von First- und Third-Party Studios.

Na also! Nach ewigen Spekulationen, Hoffnungen und endlosem Warten hat Sony den PlayStation Showcase 2023 offiziell angekündigt, der am 24. Mai stattfindet. Sogar eine recht humane Uhrzeit hat man dieses Mal gewählt.

What do you think?