PowerWash Simulator! trifft Back to the Future

Square Enix und FutureLab haben die nächste Collaboration für PowerWash Simulator! angekündigt, diesmal mit Back to the Future, das später in diesem Jahr ein Special Pack erhält.

Nach Tomb Raider und Sponge Bob kehrt man auch hier auf eine legendäre Location in der Vergangenheit zurück, um ikonische Filmsets und Requisiten abzuspritzen, die von der „Back to the Future“-Reihe von Universal Pictures und Amblin Entertainment inspiriert sind, darunter Doc Browns Van „The Time“. Machine, Hill Valley Clocktower, das Holomax Theater und Doc’s Time Train. Außerdem gibt es im Spiel zehn neue Erfolge zu sammeln.

Kirsty Rigden, Co-CEO von FuturLab, komentiert:

„Zurück in die Zukunft ist eine Traum-IP. Diese neue Zusammenarbeit gibt uns die Möglichkeit, unsere Spieler an völlig unerwartete Orte zu entführen … in die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart!“

Der PowerWash Simulator! entwickelt sich indes zu einem echten Geheimtipp unter den Spielern, wenn man nach dem Feierabend mal so richtig und auf die andere Art entspannen möchte.

In unserem Review kamen wir damals zu dem Schluss:

„Das Spielprinzip ist simpel, dabei kaum fordernd und auch sehr frei gestaltet. Dadurch eignet sich das Spiel perfekt zum Abschalten oder nebenbei, während man einen Podcast oder ähnliches hört. Die technische Umsetzung ist richtig gut gelungen, was den positiven Eindruck abrundet. Durch die Crossover gibt es immer wieder Neues zu entdecken und Abwechslung. Toppen könnte man das Ganze mit einer eigenständigen VR-Version.“

Letzteres geht inzwischen sogar in Erfüllung und eine dedizierte VR-Version von PowerWash Simulator! ist bereits auf dem Weg.