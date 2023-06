PowerWash Simulator VR, TOSS! & Little Cities für VR angekündigt

Nach einer Bruchlandung auf einem faszinierenden Wolkenplaneten findet man sich in einer Welt voller Aufregung und Herausforderungen wieder. Um sein beschädigtes Raumschiff zu reparieren und nach Hause zu kommen, muss man mehr als 75 aufregende Level in 9 atemberaubenden Wolkenbiomen durchqueren. Während man sich durch diese Spielplätze schwingt und katapultiert, sammelt man Teile, die für die Reparatur des Raumschiffs benötigt werden.

TOSS! ist ein sensationelles neues VR-Spielerlebnis, das einfach für gute Laune sorgen wird. In diesem immersiven Platformer wird der Spieler in einen wolkigen Dschungelspielplatz katapultiert, wo man seinen inneren Affen herauslassen kann. Das Bananen-Abenteuer wird Beweglichkeit, Timing und VR-Gamer-Fähigkeiten auf die Probe stellen wie nie zuvor.

„Bei nDreams sind so viele aufregende Spiele in Arbeit, und wir haben sehnsüchtig auf die Gelegenheit gewartet, allen mehr davon zu zeigen“, sagte Patrick O’Luanaigh, CEO von nDreams. „Und welchen besseren Ort gibt es dafür als bei einem vollbesetzten Upload VR Showcase, dessen Hauptsponsor wir sind!“

Schließlich wirft man einen Blick auf das Little Cities Sandbox-Update, die neueste Ergänzung in der Post-Launch-Roadmap des Spiels. Das Sandbox-Update erscheint am 29. Juni und bietet die Möglichkeit, Inseln von Grund auf zu erschaffen, einschließlich Landschaftseditor, neuen Attraktionen, Ruinen und vielem mehr.

What do you think?