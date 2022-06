Die 11bit Studios (Frostpunk) haben ihr bislang größtes Unterfangen Project Vitriol angekündigt, das für nicht näher genannte Plattformen erscheint. Die vollständige Premiere ist für diesen Sommer geplant.

Zur Ankündigung kommentiert man bislang lediglich, dass Elemente wie Moral, Erzählung und RPG eine Rolle spielen. Auch eine düstere Welt und esoterische Einflüssen spielen eine Rolle.

„Unser Spiel ist ein tiefgründiges, moralisch mehrdeutiges, narratives RPG“, so Jakub Rokosz, CEO und Projektleiter von Fool’s Theory. „Aber lassen Sie mich ein wenig von der wahren Essenz enthüllen: Das Spiel handelt von der esoterischen Seite der Realität, diesem dunklen Teil der Welt, den die meisten von uns nicht sehen und dessen sie sich nicht bewusst sind. Aber die Dunkelheit – sie ist da und lauert hinter jeder Ecke. Es beobachtet uns aus den Schatten genau, und ob wir es wissen oder nicht, fordert seinen Tribut und stellt sicher, dass wir eine Schuld zu begleichen haben.“

Weiter heißt es, dass die Story an einem Ort und zu einer Zeit begonnt, wo sich Realität, Folklore, Energie und Mystik in einem Schmelztiegel treffen. Zeitlich ist diese in Warschau im frühen 20. Jahrhundert angesiedelt, zur Zeit des kaiserlichen russischen Zarismus.

Weitere Details zum Project Vitriol folgen in diesem Sommer zur Premiere. Bis dahin gibt es einen ersten Teaser zu bestaunen.