PS5 kaufen: Exklusiver Drop bei Amazon für Prime Kunden

So langsam kommt der Nachschub bei PS5 Konsolen in Fahrt und die Drops häufen sich von Woche zu Woche. In Kürze regnet es bei Amazon.de neue Konsolen, die ein neues Kontingent erhalten haben, vorerst allerdings nur für Prime Kunden.

Bereits vor einigen Tagen gab es unzählige neue Konsolen bei Media Markt und Saturn, vor allem das populäre Ratchet & Clank Bundle. Nun zieht Amazon.de nach, die neue PS5 Konsolen zum Abverkauf auf Lager haben. Damit stellt sich eine realistische Chance ein, endlich zugreifen zu können.

PS5 bei Amazon kaufen

Folgende Bundle bietet Amazon aktuell zum Kauf an:

Die entsprechenden Bundle haben wir oberhalb dieser Zeilen bereits aufgelistet, so dass ihr nur noch dem Link folgen müsst. Wie immer gilt eine gute Vorbereitung, sprich Zahlungsdaten sollten bereits bei Amazon.de hinterlegt sein, ebenso die korrekte Adresse, um schnellstmöglich durch den Bestellprozess zu kommen. Auch der Weg über die Wunschliste ist oftmals hilfreich, wer die PS5 dort gespeichert haben sollte.

Der exklusive Verkaufsstart bei Amazon.de wird in den kommenden Stunden, spätestens aber morgen erwartet. Möglicherweise kommen danach dann alle anderen Kunde dran, sofern dann noch PS5 Konsolen da sind. Amazon scheint die Prime Mitgliedschaft zu nutzen, um etwa Botkäufer auszubremsen, allerdings zählt hier nach wie vor auch der Testmonat, den ihr unter diesem Link abschließen könnt.

Wer eines dieser Bundle bereits bei Amazon gekauft hat, ist derzeit nicht zum Kauf einer weiteren Konsole berechtigt und kann sie dementsprechend nicht dem Warenkorb hinzufügen. Auch wer mit dem Gedanken des potenziellen Weiterverkaufs spielt, kann immer weniger Gewinn daraus ziehen. Dieser bricht seit Mai erheblich ein, so dass der Aufwand dahinter kaum noch lohnt, wie hier festgehalten.

Wo man die PS5 sonst so kaufen kann, könnt ihr in unserer letzten aktualisierten Übersicht verfolgen, allerdings sind die Konsolen dort meist nur spontan verfügbar.