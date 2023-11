PS5 Slim – Abnehmbares Laufwerk wird an PS5 gebunden

Kurz vor dem Launch der PS5 Slim machte eine Meldung die Runde, wonach das neue und abnehmbare Laufwerk eine Internetverbindung benötigt, um verwendet werden zu können. Das bereitet den Usern seitdem etwas Sorgen, wonach Hardware niemals einen Online-Service voraussetzen sollte, um zu funktionieren. Hier ergeben sich in der Tat mögliche Probleme, auf die erste PS5 Slim-Nutzer schon jetzt gestoßen sind, aber es gibt auch gute Nachrichten.

Wie erwartet, wird zur Ersteinrichtung des Laufwerks eine Internetverbindung benötigt, zu der man während des Setup einmalig aufgefordert wird. Ist das Laufwerk einmal registriert, kann es zusammen mit dieser PS5 verwendet werden. Wechselt man das Laufwerk oder die PS5 aus irgendwelchen Gründen, muss das Laufwerk erneut registriert werden, was erst einmal zeigt, dass ein Austausch grundsätzlich möglich ist.

PS5 Laufwerk kann mehrmals registriert werden

In einem Test von TronixFix gibt es aber auch eine kleine Überraschung, wonach sich ein Laufwerk auf mehrere PS5-Konsolen registrieren lässt. Wechselt man die Konsole aus, ist beim erstmaligen Setup wieder eine Registrierung des Laufwerks notwendig. Wechselt man danach zur ursprünglichen PS5 zurück, entfällt der Schritt der Registrierung in dem Fall, was bedeutet, ein Laufwerk kann an eine oder mehrere Konsolen gebunden werden und wird dort als gültig erkannt.

PS5 Laufwerk lässt sich problemlos auf andere Konsolen übertragen

Das kann praktisch sein, wenn man zum Beispiel mehrere Konsolen besitzt, vielleicht bei einem Freund ohne Laufwerk zocken gehen möchte oder womöglich sogar langfristig und im Hinblick auf die PS5 Pro gedacht sein, die das Laufwerk dann ebenfalls unterstützt. Unklar ist, wie viele Konsolen sich am Ende mit ein und demselben Laufwerk registrieren lassen. Sollte es hier eine Maximalanzahl geben, wird danach vermutlich ein erneuter Registrierungsprozess ausgelöst und die zuerst registrierte PS5 ungültig.

In weiteren Tests sind User aber auch schon auf „Probleme“ mit dem Laufwerk gestoßen, wonach dieses nach einem simplen Löschen des Speichers oder dem Reset nicht mehr erkannt wurde. In dem Fall wird eine Neuregistrierung mit einer Internetverbindung notwendig. Das würde immer dann zu einem Problem, wenn Sonys Servers mal nicht zur Verfügung stehen oder die Dienste komplett eingestellt werden, was vorerst sehr unwahrscheinlich klingt. Ganz Unrecht hat man mit diesem Szenario allerdings auch nicht.

Die neue PS5 Slim ist ab sofort in den USA erhältlich und sollte in den kommenden Wochen auch den Weg nach Europa finden.