Sony startet Verkauf der PS5 Slim in den USA

Sony hat mit dem Verkauf und den Vorbestellungen der PS5 Slim über den eigenen US Direct Store begonnen. Dort bietet man vorerst zwei Bundle an, während für Europa weiterhin unklar ist, wann die neue Version in den Verkauf geht.

Bereits am gestrigen Donnerstag haben große Ketten wie Walmart mit den Vorbestellungen der PS5 Slim zusammen mit Modern Warfare 3 begonnen, dessen Auslieferung heute startet. Optional kann man das Base Bundle der PS5 Slim zum selben Preis erwerben, was derzeit natürlich wenig Sinn macht. Einige Händler bieten außerdem auch das Spider-Man-Bundle an.

Wie hierzulande läuft nämlich auch in den USA derzeit eine Rabattaktion, bei der man die PS5 zusammen mit dem jüngsten Shooter von Activision für 499 US-Dollar bekommt. Dort hat man noch die Wahl zwischen dem älteren Modell und der PS5 Slim, die Sony übrigens inzwischen auch so nennt. Dort wird die neue Version als „(model group – slim)“ bezeichnet.

Zum Inhalt des Bundle gehören laut Sony:

PlayStation 5 Konsole

DualSense Wireless Controller

1TB SSD

2 Horizontal Standfüße

HDMI Kabel

Netzkabel

USB Kabel

Printed Materials

Call of Duty: Modern Warfare III und Lockpick Operator Pack Voucher

ASTRO’s PLAYROOM (Pre-installed game)

PS5 Slim Verkauf ist in den USA gestartet

PS5 Slim Digital Edition fehlt

Gänzlich vermissen tut man die PS5 Slim Digital Edition, die zwar angekündigt ist, aber nirgends erworben werden kann. Auch der Umbau von der Disc Edition ist noch nicht ganz möglich, da man die neuen Faceplates auch noch nicht zum separaten Kauf anbietet.

In Europa wird in den kommenden Wochen mit dem Verkaufsstart der PS5 Slim gerechnet, den man abwarten will, bis man die Lagerbestände des Launch-Modells abgebaut hat. Ob man dann noch von der Rabattaktion profitieren kann, wird man sehen. In Asien soll der Verkauf am 01. Dezember starten.

Nach Angaben von Sony wurde die neue PS5 im Vergleich zu den Vorgängermodellen um mehr als 30 Prozent verkleinert und das Gewicht um 18 Prozent bzw. 24 Prozent reduziert. Neu sind vier separate Faceplates und der etwas größere interne Speicher von 1TB.