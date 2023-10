PS5 Slim Vorbestellung, Preis, Spezifikationen & Design

Sony hat offiziell eine neue PS5-Version angekündigt, die man als kleinere Version des bisherigen Launch-Modells bezeichnet. Alle Details, die Vorbestellungen zur PS5 Slim, die Spezifikationen, das neue Design & mehr haben wir hier zusammengefasst.

Das neue Modell ist in erster Linie etwas kleiner und bringt etwas Flexibilität in das PS5-Konzept, in dem man das Laufwerk fortan als optionale Erweiterung anbietet. Das dürfte ein weiterer Schritt in die digitale Zukunft sein, auch wenn man weiterhin ein Bundle anbieten wird, welches das Laufwerk bereits beinhaltet – die klassische Disc-Version der PS5, die langfristig gesehen aber wegfallen dürfte.

Die neue PS5 Slim (2023)

Spezifikationen der PS5 Slim

Im Wesentlichen hat sich kaum etwas an dem neuen PS5 Slim-Modell geändert, das aus Sicht der Performance identisch sein wird. Die größten Unterschiede finden sich in dem neuen Formfaktor, dem optionalen Laufwerk, sowie der minimal größeren SSD an Bord. Spekulationen sprechen außerdem davon, dass Sony wieder zu einer herkömmlichen Kühlung zurückkehrt und die teure Flüssigmetallkühlung über Bord geworfen hat.

Das neue PS5-Modell wurde im Vergleich zu den Vorgängermodellen um mehr als 30 % verkleinert, das Gewicht um 18 % bzw. 24 % reduziert. Neu sind vier separate Faceplates, wobei der obere Teil glänzend und der untere Teil matt ist. Die kleinere Form dürfte damit der ausschlaggebende Grund für diese neue Revision sein. Weitere Spezifikationen finden sich in der offiziellen Ankündigung.

PS5 Slim mit optionalem Laufwerk

PS5 Slim Vorbestellung & Preis

Wo kann man die PS5 Slim vorbestellen? Derzeit bietet noch kein Händler explizit das neue PS5-Modell an, da Sony auch kein konkretes Launch-Datum genannt hat. Offiziell heißt es ab Herbst 2023, was vermutlich durch einen fließenden Übergang passieren wird. Über unseren Push-Alarm (unten rechts) informieren wir euch umgehend auf dem Smartphone und Desktop, sobald die Vorbestellungen gestartet sind.

Die neue PS5 Slim wird das bisherige Modell vollständig ersetzen, sobald deren Lagerbestände aufgebraucht sind. Preislich wird die neue PS5 für 449 EUR als Digital Edition bzw. 549 EUR als Disc Edition erhältlich sein. Optional bietet Sony außerdem einen neuen Standfuß an, mit dem sich das Slim-Modell senkrecht platzieren lässt.

Macht die PS5 Slim als Neukauf Sinn?

Die Vorteile der PS5 Slim sind vor allem für brandneue Käufer interessant, während sich für bestehende User nur minimale Vorteile ergeben, etwa in dem kleineren Design und dem etwas größeren internen Speicher. Ob dies letztendlich den Aufpreis rechtfertigt, der hier gegenüber dem original Modell anfällt, muss jeder für sich entscheiden.

Diskutiert wird weiterhin das Design der PS5, das durch die vier getrennten Faceplates noch unruhiger als zuvor wirkt, allerdings gibt es bis jetzt keine authentischen Bilder der Konsole, sondern nur die vorliegenden Marketing-Shots.

Durch den optionalen Stand wird das Gesamtpaket sogar noch etwas teurer, auch wenn dieser etwas hochwertiger zu sein scheint.