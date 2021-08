PSN: Sony kündigt mehrstündige Downtime ab heute Nacht an

Das gab es schon lange nicht mehr, eine mehrstündige Downtime des PlayStation Network, die Sony Japan heute angekündigt hat.

Ausgehend von der Japan Zeit, die man hier wohl meint, starten die Wartungsarbeiten um 02:30 Uhr heute Nacht und enden um 07:30 Uhr morgen früh. Am 04. August folgen dann noch einmal etwas längere Wartungsarbeiten an einem Stück, nämlich von 02:30 Uhr an bis um 10 Uhr. In dieser Zeit können einige Online-Features nicht zur Verfügung stehen, etwa der Login, der PlayStation Store, die Kontoverwaltung etc.

Dies gilt insbesondere für die PlayStation 5, wie es auf Twitter heißt:

„Während der Wartung sind einige Online-Funktionen für PS5-Softwaretitel möglicherweise nicht verfügbar.“

Schon jetzt gibt es allerdings einige Störungen im PSN, die User vereinzelt melden. So wird man unter anderem mit den Fehlercodes WS-37398-0 und WS-116415-8 konfrontiert, was auf Probleme bei der Verbindung zum PlayStation Network hindeutet. Ob dies mit den geplanten Wartungsarbeiten zusammenhängt, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Wie es um das PlayStation Network aktuell immer steht, kann auch auf der offiziellen Seite von Sony eingesehen werden.