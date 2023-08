Quantum Error erreicht den Gold-Status

Ursprünglich einmal als PS5 Launch-Titel angekündigt, hat Quantum Error nun den Gold-Status erreicht. Nach zunächst heftiger Kritik an dem Shooter wurde die Entwicklung noch einmal „neu gestartet“ und ist jetzt offiziell abgeschlossen.

Die Gold-Meldung gab Entwickler TeamKill Media über Twitter (X) bekannt, auf die man nach so viel Arbeit sichtlich stolz zu sein scheint.

Wann erscheint Quantum Error?

Ein festes Release-Datum scheint es trotz der Gold-Meldung noch nicht zu geben. Zuletzt hieß es lediglich, dass man Quantum Error in diesem Jahr veröffentlichen wird. Mit der nahenden gamescom dürften dann alle Details zum Release folgen. Auf Nachfrage nach einem Release-Datum heißt es derzeit „soon„, sowie hat man einen entsprechenden Trailer vorbereitet, der noch einmal umfassende Einblicke in das Spiel gewährt.

Die Idee von Quantum Error scheint in dieser ganzen Zeit soweit die gleiche geblieben zu sein, die als kosmischer Horror beschrieben wird. Darin wird die Monad Quantum Research Facility – 30 Meilen vor der Küste von Kalifornien – von einem unbekannten Wesen angegriffen wird. Der Komplex geht vollständig in Flammen auf und wird abgeriegelt. Nachdem man einen Notruf an die Feuerwehr absetzen konnte, wird eine Besatzung per Hubschrauber zur Monad-Einrichtung entsendet, mit dem Auftrag, so viele Leben wie möglich aus dem brennenden Komplex und zu retten und wieder zu verschwinden. Doch was als Rettungsmission beginnt, versinkt schnell in Dunkelheit, als man ankommt und feststellt, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen.

Quantum Error wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und ist vollständig auf die PS5-Hardware zugeschnitten. Die Last-Gen Versionen wurden zuletzt gestrichen, da sie laut TeamKill Media nicht die gleiche Erfahrung bieten würden.