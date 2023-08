Ratatan in Rekordzeit finanziert, PS5-Version bestätigt

Ratatan befindet sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase, allerdings befindet man sich schon inGesprächen mit Publishern, darunter Sony, mit denen man gemeinsam weitermachen möchte. Der aktuelle Erfolg zeigt jedenfalls, dass ein riesiges Interesse an dem Spiel besteht und sich Sony leicht einen Exklusivtitel sichern könnte.

An dem Projekt beteiligt sind Director Hiroyuki Kotani (Patapon Game Designer), Producer Kazuto Sakajiri (The Eye of Judgment), so Komponist Kenmei Adachi (Patapon, LocoRoco, Gran Turismo).

It’s all thanks to everyone for supporting #Ratatan !😆 ありがとうございましタン‼️ 皆のおかげさまでこんな幸運を🥹❤️ #ラタタン 記事: https://t.co/W8GnoYA0wU

