Remnant II- Trailer stellt den Helfer-Archetypen vor

In Remnant II tauchen Spieler tiefer in eine verwüstete Welt ein, die eine Mischung aus methodischen und frenetischen Fern- und Nahkämpfen gegen listige Gegner und aufreibende Bosskämpfe erfordert. Spielerinnen können allein oder mit zwei Freunden spielen, um ihre Chancen zu verbessern und beängstigende Herausforderungen zu meistern. Jedes Mal, wenn sie einen neuen Durchlauf von Remnant II starten, werden sie in eine neue Welt mit einer großen Auswahl an Schauplätzen, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen entführt. Diese dynamischen Levels bieten einzigartige Spielerlebnisse, da Elemente organisch in die Welt und die Erzählung eingewoben werden.

