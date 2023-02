Resident Evil 4 Remake – VR-Mode erscheint als kostenloser DLC

Das Resident Evil 4 Remake greift die bekannte Geschichte auf, in der sechs Jahre vergangen sind und die biologische Katastrophe in Racoon City ihren Lauf nahm. Der Protagonist Leon S. Kennedy, einer der Überlebenden des Zwischenfalls, ist als Agent rekrutiert worden, der unmittelbar dem Präsidenten untersteht. Aufgrund seiner Erfahrung aus zahlreichen Missionen wird Leon losgeschickt, um die entführte Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu retten.

Was der VR-Mode alles beinhaltet, ist derzeit noch unklar. Denkbar wäre, dass auch hier das komplette Spiel in VR zugänglich sein wird, natürlich angepasst an die VR-Mechaniken. Nähere Details dazu dürfte Capcom in Kürze mitteilen.

