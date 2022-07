Rollerdrome bald als Game Trial & günstiger zum Start

Danach kann Rollerdrome zum Einführungspreis von 19,79 Euro erworben werden, was man als Hommage an diese legendäre Ära ansieht. Nach diesem Einführungspreis-Angebot wird Rollerdrome 29,99 Euro auf Steam und im PlayStation Store erhältlich sein.

Beide Angebote richten sich an PlayStation Plus User, die damit nicht nur einen Block auf Rollerdrome werfen können, sondern auch über 10 EUR beim Kauf sparen können. Die Veröffentlichung der Game Trial ist für Premium-Mitglieder von PlayStation Plus vorgesehen, die sich ab dem 16. August auf PlayStation 5 oder PlayStation 4 in diesen vor wüsten Ideen nur so strotzenden düster-dystopischen Skater-Shooter stürzen können.

