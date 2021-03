Rustler: Grand Theft Horse für PS5 & PS4 angekündigt

Modus Games bringt ihr verrücktes Pferde-Entführungs-Open-World-Game Rustler im Mittelalter-Setting auf Konsolen heraus, darunter auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

In Rustler schlüpfen Spieler in die Rolle des Antihelden Guy, einem Dieb, der fest entschlossen ist, das Große Turnier und den damit verbundenen Hauptpreis, die Hand der Prinzessin, für sich zu gewinnen. Bei seinem Vorhaben steht ihm zusätzlich sein Verbündeter Buddy zur Seite. Gut möglich, dass die beiden auch ein oder zwei Pferde stehlen oder gar hie und da einen Mord begehen müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Was man eben so tun muss. Eins ist aber sicher: Sie werden einen ganzen Haufen Dinge in die Luft jagen und dann in Zeitlupe von dannen ziehen, als ob nichts gewesen wäre.

Spieler sollten aufsatteln und sich vorbereiten, denn es gilt, die Herausforderungen des Großen Turniers zu bewältigen, die Bevölkerung zu terrorisieren, Kühe gen Himmel zu katapultieren und als mittelalterlicher Schläger absolutes Chaos zu verursachen.

Neues Gameplay

Die heutige Ankündigung wird von einem brandneuen Gameplay-Trailer begleitet, der das komplett abgefahrene Erlebnis zeigt, das Spieler in Rustler erwartet. Das Video gibt einen Überblick auf die kreativen Herangehensweisen, die das Spiel bietet: Natürlich können Spieler anderen einfach so in den Rücken fallen. Aber wie wäre es mit etwas Ausgefallenerem? Zum Beispiel, einen Mann zu bestechen, damit er dem eigenen Charakter als eine Art menschgewordene Stereoanlage hinterherläuft? Rustler gibt Spielern die Chance, auf jede erdenkliche Art für Trubel im Königreich zu sorgen.