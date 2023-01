Skull and Bones – Ubisoft bittet um Geduld, neuer Release in Kürze

Ubisoft hat inzwischen bestätigt, dass Skull and Bones noch einmal später erscheint, als zuletzt angegeben. Die Spieler bittet man daher um Geduld und richtet auch einen Appell an die Mitarbeiter.

Grob wird Skull and Bones nun gegen Anfang des kommenden Geschäftsjahres erscheinen, dessen finaler Release in Kürze bekanntgegeben wird. In einem kurzen Statement betont man noch einmal die Entschlossenheit, den Spielern vom ersten Tag an das bestmögliche Spielerlebnis zu liefern.

„Unsere Entschlossenheit und unser Fokus bleiben gleich – unseren Spielern vom ersten Tag an das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Diese zusätzliche Zeit wird uns dabei helfen, unser Spielerlebnis weiter zu verfeinern und auszubalancieren, nach eurem Feedback aus früheren Tests.“

Für die kommenden Wochen plant man aufregende Inhalte auf allen Kanälen zu teilen, plus weitere Infos zum Beta-Test, der bald stattfinden soll. Schon heute Abend gibt es eine neue The Deck-Episode, mit neuen Einblicken in das Spiel, die ab 18 Uhr ausgestrahlt wird.

Appell an die Ubisoft Mitarbeiter

Zusätzlich hat Ubisoft CEO einen Appell an die Mitarbeiter gerichtet, wonach das Unternehmen derzeit in keiner leichten Phase steckt. Trotzdem ist man zuversichtlich, dass man am bisher größten Line-Up arbeitet, das es je bei Ubisoft gegeben hat. Vor diesem Hintergrund braucht es nun aber auch jede Anstrengung, um diese zum Erfolg zu führen.

„Ich brauche heute mehr denn je ihre volle Energie und ihr Engagement, damit wir wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Ich bitte auch jeden von ihnen, bei ihren Ausgaben und Initiativen besonders vorsichtig und strategisch vorzugehen, um sicherzustellen, dass wir so effizient und schlank wie möglich bleiben.“

Der Ball liegt nun in den Händen eines jeden einzelnen Mitarbeiter, die alles dazu beitragen können, um zu zeigen, dass Ubisoft noch immer ein großartiger Entwickler und Publisher ist und ebenso großartige Spiele machen kann.