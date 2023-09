Smalland: Survive the Wilds – Survival-Game für PS5 & Roadmap bestätigt

Außerdem stellen sie mächtige Rüstungen her, um ihren Charakter nach ihren Wünschen zu gestalten und besondere Fähigkeiten freizuschalten. In einem Giant Tree errichten sie ihre eigenen Basen und Camps und entwickeln dort ihr Smallfolk, für das sie Ressourcen sammeln, um Gegenstände, Waffen, Nahrung und vieles mehr herzustellen.

Die Spieler durchqueren dabei Pfützen so groß wie Seen und Bäume so hoch wie Berge und bekämpfen, zähmen und reiten monströse Kreaturen von Heuschrecken bis Geckos, um in dieser harten und wilden Welt zu überleben und zu gedeihen.

Merge Games hat den Release des Survival-Games Smalland: Survive the Wilds für den 07. Dezember auf PS5, Xbox Series X|S und dem PC bestätigt. Eine Roadmap verrät heute außerdem, was man nach der Veröffentlichung erwarten kann.

