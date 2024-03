Smite 2: Eroberung wird der erste Spielmodus im neuen MOBA

Was einen mit Eroberung erwartet, darüber sprechen Senior Level Designer Matthew Barcas und Lead Environment Artist Aaron Kim im aktuellsten Videobeitrag. Darin heißt es unter anderem, dass sich das Team auf die Kernkomponenten des Spielmodus konzentriert hat, um Lanes, Türme, Diener und Dschungelcamps zu verbessern. Im Vergleich zu „Smite“ erlaubt die Karte in „Smite 2“ mehr kreative Zusammenarbeit. Dies ermöglicht detailliertere Änderungen, ohne das gesamte Layout überarbeiten zu müssen.

Titan Forge Games stellt den ersten Spielmodus in „Smite 2“ vor, das in diesem Jahr mit Eroberung startet. Was dahintersteckt, verrät der Entwickler in einem neuen Video.

