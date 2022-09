Sonic Frontiers – Gameplay zeigt Ares Island Open Zone

SEGA weist auch noch einmal darauf hin, dass ab sofort die Vorbestellungen zu Sonic Frontiers möglich sind, da man am geplanten Release am 08. November festhalten wird. Zur Option stehen dann folgende Editionen:

Wie schon in den klassischen Sonic-Spielen legt SEGA mit Sonic Frontiers großen Wert darauf, mit jeder der fünf Inseln ein anderes Thema, einen Look und ein anderes Gefühl zu vermitteln. Das scheint, so zumindest der Eindruck von der gamescom, auch ganz gut zu funktionieren.

Das Gameplay stammt aus der nicht öffentlichen Präsentation, welche die zweite Insel im Spiel repräsentiert. Die Insel ist etwas größer und orientiert sich an einem Wüsten-Thema mit viel Sand, Schluchten und Felsen. Hier finden sich auch neue Gameplay-Elemente wie Quick Time Cannons, man trifft auf Knuckles, den man befreien muss, es gibt komplett andere Gegner und man sich letztendlich einem Guardian stellen. Außerdem lassen sich hier weitere Cyberspace-Level finden, die an die Green Hill Zone und Chemical Plant angelehnt sind.

