Sony: Nur noch Live-Service-Games wäre eine „langweilige“ Zukunft

Auch wenn Sony derzeit selbst massiv in das Genre der Live-Service-Games investiert, gibt es auch einige Stimmen im Unternehmen, die dahingehend Bedenken haben, sollte die Vielfalt darunter leiden.

So sieht es zum Beispiel der Head of Independent Developer Initiative, Shuhei Yoshida, der davon ausgeht, dass die Spiele-Industrie immer ein Ort sein wird, an dem Leute Spaß haben werden. Sollte aber einmal der Fall eintreten, dass nur noch Live-Service-Games gespielt werden und erfolgreich sind, wäre es für ihn eine „langweilige“ Zukunft.

Gegenüber The Guardian sagte Yoshida:

„Man will nicht sehen, dass die Top 10-Spiele jedes Jahr immer die gleichen sind und alle Spiele zu Service-Spielen werden … das wäre ein bisschen langweilig für mich.“

Yoshida setzt auf die Kreativität der Branche

Dass das nicht passieren wird, da vertraut man auf die Kreativität der Branche, der Menschen, die darin arbeiten und die sich stets an neuen Dingen versuchen.

„Die Branche wächst und wächst, und ich hoffe, sie unterstützt und verfolgt weiterhin kreative Ideen und Menschen, die versuchen, an neuen Dingen zu arbeiten.“

Dass selbst kleinste Spiele oder Produktionen von Indie-Studios das Zeug zum Game of the Year haben, beweiste zum Beispiel Journey vor einigen Jahren, aber auch It Takes Two von Hazelight, das niemand so kommen sehen hat.

„Als Journey all diese Auszeichnungen für das Game of the Year erhielt – nicht nur das beste Indie-Spiel, sondern das beste Spiel, gegen all diese AAA-Titel, hat es etwas begonnen […] Es hatte einen solchen Einfluss auf die Menschen die gespielt haben. […] Ich bin so glücklich, daran beteiligt gewesen zu sein.“

Trotz der Live-Service-Ambitionen von Sony betonen die Japaner immer wieder, dass man weiterhin an starken Singleplayer-Games festhalten wird, die sich nach wie vor auch kommerziell lohnen, siehe God of War, Horizon oder The Last of Us.