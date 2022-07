Sony Patent deutet auf Emulation von PS3-Peripherie hin

Ein neues Patent von Sony zeigt womöglich die Unterstützung von älterer PS3-Peripherie auf neuerer Hardware. Das könnte wichtig sein, um ausgewählte Titel weiter spielen zu können.

Das Patent (via) beschreibt jedenfalls die Möglichkeit, ältere Hardware wie die Move Controller, Eye Toy, den DualShock 3 Controller oder sogar die PSPgo mit neueren Geräten verbinden zu können. Im Detail liest sich das Patent wie folgt:

„Systeme und Methoden zum Konvertieren eines Legacy-Codes in einen aktualisierten Code“. Sony skizziert damit einen Videospiel-Emulationsprozess, der womöglich schon bald zur Anwendung kommt, um mehr klassische Titel auf der PS5 & Co. anbieten zu können.

Sony Patent

Besonders interessant sind hier der Move-Controller, den Sony bis in die PS4-Generation hinein verwendet hat. Aber auch die PSP und PSPgo könnten so ein kleines Revival erleben. Denkbar wäre aber auch, dass die Hardware an sich nicht gemeint ist, sondern ein Emulationsprozess der Hardware, die in Software übersetzt wird. Dafür spricht vor allem, dass die gezeigte Hardware zum überwiegenden Teil aus der PS3-Ära stammt.

Wie üblich kann so ein Patent vieles und nichts bedeuten, so dass man hier abwarten muss, was Sony letztendlich daraus macht.