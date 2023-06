Sony überrascht von PlayStation Plus Premium Popularität

Kürzlich überraschte Sony ihre Spieler mit der Neuigkeit, dass PlayStation Plus Premium mehr Abonnenten hat als PlayStation Plus Extra. Hier setzt man nun an und möchte den Service weiter ausbauen.

Laut Head of Subscriptions, Nick Maguire, sei Sony selbst davon ausgegangen, dass die Stufe Extra über mehr Abonnenten verfügen würde, als im Vergleich zur Premium-Stufe, nachdem der Service vor einem Jahr neu gestartet wurde. In einem kurzen Statement heißt es:

„Ich persönlich war überrascht, dass Premium am Ende einen größeren Anteil an der Basis ausmacht als Extra. Wir dachten alle, dass die Mehrheit der Leute zuerst zu Extra gehen würde, aber tatsächlich war Premium beliebter und größer […] Das ist eine angenehme Überraschung.“ GamesIndustry

Eine weitere Überraschung stellte die Konsistenz bezüglich des Spielegeschmacks unabhängig von Region und Land dar. Allerdings gibt es hier auch einige Ausnahmen. So bevorzugen Nordamerikaner eher Madden NFL-Titel, im Gegensatz zu FIFA in Europa. Die Top 20 Spiele seien aber im großen Ganzen dieselben und Landes-unabhängig. Insgesamt sind bereits gut eine Milliarde Spielstunden seit dem Launch des neuen Spielekataloges zusammen gekommen.

User verbringen mehr Zeit mit PS Plus als zuvor mit PS Now

Weiter geht es mit einer spannender Statistik: Von den in PlayStation Plus enthaltenen Titeln konnte Stray die höchste Spielerzahl aufweisen, während Ghost of Tsushima die höchste gesamte Spieldauer aufweist. Mit großen Spielen wolle man die Spieler locken. So sind Spiele wie Spider-Man: Miles Morales und Horizon Frobidden West exklusive Titel bei Playstation Plus. Durch die Zusammenlegung mit PlayStation Plus würde das Streaming zudem deutlich öfter genutzt werden.

Die Strategie, Spiele erst nach einiger Zeit in PlayStation Plus aufzugreifen und nicht am Day One habe sich demnach bezahlt gemacht, so Nick Maguire, und Sony wolle dies auch in Zukunft so handhaben. Natürlich werden sie auch weiterhin daran arbeiten, den Service relevant zu halten, ihn noch wertvoller zu machen und noch mehr User dafür zu gewinnen.

„Wir denken darüber nach, was als nächstes kommt und versuchen vorherzusagen, was die Spieler in einem oder fünf Jahren wollen könnten. Es ist wirklich aufregend.“ GamesIndustry

Bei Day One-Releases wird es zukünftig weiterhin bei einer Fall-zu-Fall Entscheidung bleiben, jedoch keinesfalls pauschal. Man möchte kein zweiter Game Pass sein. Außerdem hat Sony gerade erst ein neues Bundle aus Playstation 5 in Kombination mit PlayStation Plus Premium angekündigt, mit dem man ganze zwei Jahre den Service inklusive bekommt. Das ist ausreichend Zeit, um sich davon überzeugen lassen zu können.