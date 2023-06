Star Ocean: The Second Story als Remake angekündigt

Square Enix hat ein Remake zu Star Ocean: The Second Story angekündigt, das bereits in diesem November erscheint. Das Rollenspiel wird für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und auf Steam erhältlich sein.

Star Ocean: The Second Story setzt auf einen 2,5D-Grafikstil, der wunderschöne 3D-Welten mit nostalgischen 2D-Pixel-Charakteren vereint. Damit möchte man ein klassisches RPG als auch ein modernes Spielerlebnis bieten, während man bekannte Features beibehält, die das Original auszeichneten, aber auch neue Gameplay-Features wie schnelle Echtzeitkämpfe und neue Mechaniken, um Gegner strategisch zu bekämpfen. Ferner kann die Entwicklung der Gruppe mit einer Vielzahl von Talenten wie Kochen, Malen, Schmieden und mehr angepasst werden.

Außerdem wurden drei neue Schwierigkeitsgrade eingeführt: ERDE für eine entspannte Reise, GALAXIE für eine angenehme Herausforderung und UNIVERSUM für erfahrene Spielerinnen, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen wollen.

Davon handelt Star Ocean: The Second Story

Das Spiel handelt von Claude, einem Offizier der Föderation, der auf einem mystischen Planeten landet. Auf der Suche nach einem Weg nach Hause begegnet er dem Mädchen Rena, das ihn in die Rettung ihres Volkes einbezieht, wie es eine uralte Prophezeiung voraussagt. Als Spieler beginnt man sein Abenteuer entweder mit Claude oder mit Rena. Je nach Wahl ändern sich die Perspektive und die eigenen Verbündeten, die als Gruppenmitglieder rekrutiert werden können. Durch das System der Privataktionen können zudem Beziehungen aufgebaut und verschiedene Enden freigeschaltet werden.

Collector’s Edition und Vorbestellung

Die Vorbestellungen sind ab sofort verfügbar, auch als Collector’s Edition. Diese ist ein besonderes, in begrenzter Stückzahl verfügbares Set für alle Fans des Kultklassikers und umfasst:

STAR OCEAN THE SECOND STORY R Standard Edition

Collector’s Edition Box

Original-Soundtrack

Artbook

Mini-Acrylfiguren-Sammelbox

Star Ocean: The Second Story erscheint am 02. November 2023.