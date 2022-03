Star Trek Online: Shadows Advance ab sofort auf PS4 verfügbar

Perfect World hebt heute mit der Shadows Advance-Erweiterung für Star Trek Online auf Konsolen ab, dessen Details man kurz zusammenfasst. Damit heißt man auch einen der ersten weiblichen Captains in der Geschichte von Star Trek willkommen.

Spieler treten in Shadows Advance den Terranischen Streitkräften unter dem Kommando von Marschall Janeway bei (Kate Mulgrew, die diese Rolle ursprünglich in Star Trek: Voyager verkörperte und zuletzt in Prodigy auf Paramount+ wieder aufnahm), um eine Person von besonderem Interesse auf der Jupiter-Station im Föderationsraum zu entführen.

Dabei trifft man auf ebenfalls zwei bekannte Verbündete aus dem Spiegeluniversum – Captain Killy (Mary Wiseman) aus Star Trek: Discovery und Admiral Leeta (Chase Masterson), ein Fan-Favorit in Star Trek Online. Shadow’s Advance folgt ihren Geschichten aus der Perspektive von Admiral Janeway aus dem Hauptuniversum, die die Ereignisse nacherzählt.

Die Highlights von Shadows Advance

Neue Besondere Episode: In der neuen Episode Alles auf Rot arbeiten die Spielerinnen und Spieler mit Marschall Janeway und den von ihr befehligten Terranischen Streitkräften zusammen, um eine Person aus einer gesicherten Einrichtung zu entführen.

Star Trek Online: Shadows Advance ist ab sofort für PS4 und Xbox One erhältlich.