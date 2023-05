Star Wars Day – Seltene Sammlerstücke aus dem Mega-Universum

Besonders die Kooperationen mit beliebten Mode- und Sneaker-Marken wie Kith, Nike und adidas haben dazu beigetragen, die Liebe zu Star Wars über mehrere Generationen hinweg auszubauen und in den Mainstream zu tragen. Marken wie Lego, Funko und Bearbrick brachten Star Wars Sammler- und Erinnerungsstücke heraus, die wiederum ihren Weg in den Wiederverkaufsmarkt fanden.

Heute wird der Star Wars Day (May the 4th) gefeiert, mit dem Fans auf der ganzen Welt eines der inzwischen größten Franchises zelebrieren. Der ein oder andere möchte sich dies vielleicht sogar mit einem besonderen Sammlerstück vergolden.

What do you think?