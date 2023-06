Star Wars Eclipse soll erst 2026 oder später erscheinen

„Im ständigen Streben nach Innovation öffnen wir uns für neue Arten von Spielen und Herausforderungen und werden weiterhin große Anstrengungen in Forschung und Entwicklung unternehmen. Dies bietet großartige Möglichkeiten für diejenigen, die an ehrgeizigen und innovativen Projekten in gemischten Teams arbeiten möchten.“

„Wo sich die Formel ändert, haben wir ganz klar gesagt, dass wir ein Action-Adventure machen, also werden auch die Action-Elemente sehr wichtig sein. Darüber können wir in Zukunft sprechen, aber denken sie daran, es ist ein Action-Adventure.“

Das möchte man aus Quellen ( via ) erfahren haben, die nicht weiter genannt werden wollen. Diese glauben aber auch, dass Star Wars Eclipse weiter verschoben werden könnte, was man auf den geplanten Umfang und mit den Herausforderungen bei der Entwicklung begründet. Für Quantic Dreams ist Star Wars Eclipse jetzt vielleicht kein Neuland, aber immer noch etwas anderes als man bisher gemacht hat.

