Star Wars Eclipse wird durch und durch ein Quantic Dream-Spiel

Zum Inhalt des Spiels an sich ist noch nicht so viel bekannt, außer, dass man eine originelle Geschichte erzählen wird, die nicht an die Filme gebunden sein wird. Bis dahin vergeht vermutlich aber noch sehr viel Zeit, da der Release von Star Wars Eclipse nicht vor 2025 erwartet wird.

„Wo sich die Formel ändert, haben wir ganz klar gesagt, dass wir ein Action-Adventure machen, also werden auch die Action-Elemente sehr wichtig sein. Darüber können wir in Zukunft sprechen, aber denken sie daran, es ist ein Action-Adventure.“

Einzig das Genre verlässt man mit Star Wars Eclipse, das vom interaktiven Drama zum Action-Adventure wechselt. Man wird also deutlich mehr Action erwarten können, aber darüber wird man erst in der Zukunft sprechen.

