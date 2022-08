Quantic Dream vollständig von NetEase aufgekauft

Quantic Dream arbeitet derzeit an dem Projekt Under the Waves als Co-Entwickler. Welches Spiel das Studio derzeit aktiv selbst produziert, ist nicht bekannt.

„Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für unser Studio nach einem Vierteljahrhundert kompletter Unabhängigkeit“, ergänzte David Cage, Gründer, CEO und Autor und Regisseur von Quantic Dream. „NetEase Games schätzt unsere kreative Freiheit und den Antrieb und die Leidenschaft unseres einzigartig vielfältigen Teams. Wir werden jetzt in der Lage sein, die Vision, die wir als Gruppe teilen, zu beschleunigen, bahnbrechende Titel zu schaffen, die Menschen auf emotionaler Ebene berühren. Wir haben sehr differenzierte Spiele in der Entwicklung und ich glaube fest daran, dass das Beste von Quantic Dream erst noch kommen wird. Ich bin besonders stolz darauf, dass unsere Mitarbeiter, denen in den vergangenen Jahren ein erheblicher Teil unseres Kapitals angeboten wurde, in vollem Umfang von dieser Akquisition profitieren werden. Es ist ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement, all diejenigen zu belohnen, die Quantic Dream zu dem erfolgreichen Studio gemacht haben, das es heute ist.“

Quantic Dream, das nach wie vor von David Cage und Guillaume de Fondaumière geleitet wird, ist damit das erste Studio von NetEase Games in Europa, was einen wichtigen Schritt zur Erfüllung der Vision von NetEase darstellt. Ziel ist es, Innovationen zu unterstützen, sowie die Spieleentwicklung rund um den Globus voranzutreiben.

