Quantic Dream enthüllt neues Projekt Under The Waves

Bereits im Vorfeld der gamescom wurde spekuliert, dass Quantic Dream ein neues Projekt vorstellen wird. Das ist mit Under The Waves tatsächlich der Fall, jedoch fungiert das Studio hier als Co-Entwickler und Publisher.

Entwickelt wird Under The Waves zusammen mit Parallel Studio und erscheint für PlayStation 5 und PS4. Damit erwartet die Spieler ein Deep Sea-Adventure mit starken Fokus auf die Story, die eine alles verschlingende Kraft der Trauer beschreibt.

In den Tiefen der Nordsee in den techno-futuristischen 1970er Jahren kämpft der professionelle Taucher Stan darum, einen lebensverändernden Verlust zu überwinden und eine neue Zukunft anzunehmen. Die Abgeschiedenheit der Tiefsee ist eine passende Manifestation seines Geisteszustands, doch während Stan weiter in seine selbst auferlegte Einsamkeit zurückkehrt, beginnt er, weit unter den Wellen seltsame Ereignisse zu erleben. Irgendwann jedoch muss er eine schwierige Entscheidung treffen – für immer in den Tiefen verloren bleiben oder sich an die Oberfläche und für den Rest seines Lebens befreien.

„Under The Waves ist eine Liebeserklärung an die Ozeane und lädt die Spieler dazu ein, in eine herrliche Unterwasserwelt einzutauchen, die in einer poetischen Mischung aus filmischen Bildern und ergreifenden Geschichten zum Leben erweckt wird. Die Spieler erleben eine spannende Geschichte durch Stans Augen und begleiten ihn durch eine unvorhergesehene Reihe von Ereignissen, die ihn immer tiefer in den Abgrund, das Spiegelbild seiner eigenen Psyche, führen.“

Under The Waves

Mit Stans U-Boot fährt man in Under The Waves über den riesigen Meeresboden und erlebt eine wunderschöne Tierwelt, die zugleich Stans einzige Gesellschaft ist. Als Spieler Erforscht man mit Stans speziellem Neoprenanzug Höhlen, Wracks und Unterwasserpflanzen und folgt seinen mysteriösen Erinnerungen, um einen Weg zurück an die Oberfläche zu finden und sein Leben zu retten.

Nebenher sammelt man Materialien und Geräte, die Stan dabei helfen, auf seiner Suche zu sich selbst zu finden. Man muss ausgetretenen Pfade verlassen, um packende Augenblicke zu erleben und mehr über die tragische Vergangenheit zu erfahren, der er zu entkommen versucht.

Wann Under The Waves erscheint, ist derzeit noch unklar.