Cities: Skylines – Plazas and Promenades lädt zum Flanieren ein

Mit Cities: Skylines – Plazas and Promenades können Spieler ihr Traumerlebnis zu Fuß aufbauen und verschiedene Bezirksoptionen und städtische Dienstleistungsgebäude hinzufügen. Lärm und Luftverschmutzung werden beseitigt und Fußgängerzonen, autofreie Zonen und moderne Plätze hinzugefügt – die Bürger werden begeistert sein, in einer begehbaren Stadt zu leben.

Paradox Interactive und Colossal Order kündigten heute Plazas and Promenades , die nächste Erweiterung für Cities: Skylines an. Der neue DLC zum Thema Fußgänger wird schon in Kürzen erhältlich sein.

