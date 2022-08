Scars Above – Neuer Trailer von der gamescom zum Sci-Fi Titel

Prime Matter und Entwickler Mad Head Games zeigen anlässlich der gamescom einen neuen Trailer zu ihrem Sci-Fi Adventure Scars Above, der für PS5 und PS4 erscheint.

In Scars Above findet man sich in der Rolle der Astronautin und Astrobiologin Kate Ward wieder, die von einem Alien-Artefakt plötzlich auf einen fremden Planeten teleportiert wird. Dort trifft sie auf widrige, teils lebensfeindliche Umstände. Eure Mission und die von Kate ist, die verschollenen Teammitglieder wiederzufinden und die feindlichen Absichten des Planeten näher zu erkunden.

Inspirationen bezieht man dazu unter andere aus Metroid Prime und dem PS5 exklusiven Returnal. Aus der Third-Person-Perspektive erkundet man hier die feindselige Welt, muss dazu klettern und verschiedene Kämpfe gegen furchteinflößende Kreaturen bewältigen.

Zur Seite stehen euch dabei Crafting-Mechaniken, ebenso Waffen und Upgrade-Möglichkeiten. Man verfolgt damit einen eher glaubwürdigen, anstatt super realistischen Ansatz, bei dem Immersion eine wichtige Rolle spielt. Der Spieler soll in diese Welt eintauchen und sich die Frage stellen, was er in einer solchen Situation tun würde.

Wann Scars Above erscheint, ist weiterhin unklar.