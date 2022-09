Exoprimal – Neue Dinos, Saurier & Trailer von der TGS

Abschließend verrät man mehr über die Story, die im Jahr 2043 gelegen ist, nachdem Dinosaurierausbrüche die Welt überfallen haben. Das Transportflugzeug der Exofighter-Einheit „Hammerheads“, der auch Ace angehört, crasht auf der Insel Bikitoa. Dort wird das Team gezwungen, in einem Kriegsspiel der KI „Leviathan“ gegen Horden von Dinosauriern und andere Einheiten von Exofightern anzutreten. Doch nicht alle auf der Insel sind unbedingt Feinde. So erhalten die Hammerheads Hilfe von einem Piloten namens Magnum. Dieser teilt mit ihnen sein Wissen über diese tödliche Situation, in der sie sich befinden und kann ihnen eventuell sogar helfen zu überleben und zu entkommen.

Capcom gibt auf der Tokyo Game Show neue Einblicke in ihre IP Exoprimal , die dort neue Saurier-Typen und mehr von der Story zeigen. Zudem enthüllt man das Teamplay, das in Exoprimal im Mittelpunkt steht.

