After the Fall: Reclamation Update mit neuen Karten & Gameplay-Features online

Das „Reclamation“-Update umfasst außerdem 17 einzigartige Skins sowie mehrere „Quality of Life“-Verbesserungen, an denen man auch zukünftig arbeiten wird.

In Los Angeles wurden außerdem neue Feinde gesichtet werden, darunter The Gunner, der ein LMG dauerhaft an seinem Arm befestigt hat, und The Charger, eine Snowbreed, die auf die Spieler zustürzt, bevor sie in einem großen Radius explosiven Schaden anrichtet.

Spieler erkunden darin das von Snowbreed befallene Los Angeles in „Downtown“, eine neue Harvest-Karte, sowie „The Mall“, die bisher größte Horde-Modus-Karte. Mit zwei neuen Feinden und einer einzigartigen Boss-Begegnung in „Downtown“, bei der die Spieler gegen die Ausbreitung kämpfen müssen, um zu überleben, brauchen sie alle Waffen, die sie bekommen können.

Vertigo Games hat das After the Fall: Reclamation Update veröffentlicht, das neben neuen Inhalten auch neue Gameplay-Optionen mit sich bringt, darunter zwei neue Karten, neue Waffen, neue Feinde und mehr.

