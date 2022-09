Call of Duty: Warzone 2.0 & DMZ Mode – Release, Al-Mazrah Karte vorgestellt

Parallel dazu wurden neue Features vorgestellt, darunter eine Multi-Circle-Mechanik, die das Endgame jedes Matches neu definiert, eine KI-Fraktion, die den Spielern eine zusätzliche Herausforderung bietet, und eine neue Version von Gulag. Hier werden die Spieler aufgefordert, in einem 2v2-Kampf zu kämpfen, um eine weitere Chance zu bekommen, wieder in ein Match einzusteigen. Auch das Plündern von Waffen und den Umgang mit einem mysteriösen Charakter namens „The Jailer“ wird überdacht.

Call of Duty: Warzone 2.0 bringt die neue Karte Al-Mazrah mit sich, die alles bisherige übertrifft und wieder zahlreiche neue Schauplätze umfasst. Die Karte ist in der Wüste einer fiktiven Region Westasiens angesiedelt und wird über laufende Events und Season aktualisiert. Auf der neuen Al Mazrah-Karte können sich schließlich bis 120 Spieler austoben, einschließlich der Mobile-Plattformen.

Neben dem Multiplayer-Mode in Call of Duty: Modern Warfare 2 gab es heute auch einen ersten Blick auf das neue Warzone 2.0 Erlebnis und den neuen DMZ Mode.

