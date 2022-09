Call of Duty: Modern Warfare 2 – Mulitplayer-Premiere, erstmals mit 3rd-Person Mode

Während des aktuell laufenden Call of Duty Next Event wurde der erste Trailer zum Multiplayer in Call of Duty: Modern Warfare 2 gezeigt. Erstmals in der Franchise-Geschichte lässt sich dieser aus der 3rd-Person View erleben.

Der erste Trailer zum Multiplayer ist wie gewohnt ein spektakulärer Showcase, der alle Möglichkeiten in den Mittelpunkt rückt, einschließlich dem Warzone 2.0 Erlebnis und der kommenden Beta-Phase. Diese lässt sich ab sofort auf PlayStation herunterladen.

Los geht die Beta dann am morgigen Freitag, wo PlayStation-Spieler zuerst den Zugriff auf die Testphase erhalten, bis einschließlich Dienstag, den 20. September. Diejenigen, die Call of Duty: Modern Warfare 2 für PlayStation 4 oder PlayStation 5 vorbestellen oder einen Beta-Code erhalten haben, können die Beta ab Freitag, den 16. September ab 19:00 Uhr MESZ spielen.

Die PlayStation Open Beta folgt am Sonntag, dem 18. September ab 19:00 Uhr MESZ bis Dienstag, 20. September, unabhängig vom Vorbestell-Status. Damit kann jeder die vollständige Beta-Inhalte erleben, die in Modern Warfare II verfügbar sind, ebenso Belohnungen freischalten, die zum Start des Spiels folgen.

Die generelle Open Beta läuft dann von Donnerstag, den 22. September um 19:00 Uhr bis Montag, den 26. September. Crossplay wird hier sofort aktiv sein, sodass man mit seinen Freunden und der größeren Community zusammen spielen kann, egal auf welcher Hardware man unterwegs ist.

Die Beta verspricht einen umfassenden Vorgeschmack auf das finale Spiel. Activision spricht hier von einem robusten Multiplayer-Erlebnis, das über die Core 6v6-Erfahrung hinaus geht, mit einer Vielzahl sorgfältig ausgewählter Karten in verschiedenen Größen und einer ebenso beeindruckenden Reihe von Modi, Fortschrittserfahrungen und anderen Aspekten. Dazu zählt auch die neue Karte Marina Bay Grand Prix, auf der Kämpfe im Hauptinnenfeld einer städtischen Rennstrecke stattfinden.

Call of Duty Modern Warfare II – Third Person Mode

Call of Duty mit Third-Person Mode

Der Beta Client offenbarte auch schon einen Blick in das Menü und die Einstellungen, die einen Third-Person Mode erlauben. Dieser wurde auf dem Event auch offiziell bestätigt und wird in allen Modi verfügbar sein, darunter auch in einem speziellen VR-Mode. Auf Konsolen wird außerdem das FOV-Feature eingeführt. Der Third-Person Mode wurde schon einmal vor einigen Jahren getestet, in Folgespielen dann aber wieder verworfen.

Vorgestellt wurden außerdem der Knockout-Mode, ein teambasierten Modus, bei dem die Spieler entweder das Zielpaket unter sich behalten oder das gegnerische Team auslöschen müssen. Ein weiterer Modus nennt sich Prisoner Rescue. Hier hat jeder Runde ein Team eine Geisel und muss die Geisel verteidigen, während das andere Team sich bemühen muss, diese in Sicherheit zu bringen. Der dritte Modus heißt Invasion eine neue Ergänzung zu Ground War. Hier kämpft man in einem riesigen Battle gegen Spieler und die KI, von der man gleichzeitig unterstützt wird.

In Kürze wird außerdem die Premiere von Warzone 2.0 erwartet, welches das Franchise in die Zukunft führen soll.