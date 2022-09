Da der ursprüngliche Manga sein 25-jähriges Jubiläum feiert, setzt One Piece Odyssey mit seinem farbenfrohen künstlerischen Stil und seiner atemberaubenden Grafik auf den bewährten Charme, Humor und die Chemie des Anime, sowie sind die ursprünglichen japanischen VO-Schauspieler der Serie mit an Bord.

One Piece Odyssey bringt die Strohhüte auf eine mysteriöse neue Insel, wo sie sich auf Quests begeben, Geheimnisse der Insel aufdecken und mächtige Feinde und Bosse in aufregenden rundenbasierten Schlachten bekämpfen.

One Piece Odyssey erscheint weltweit am 13. Januar 2023 für PlayStation 5, PS4, Xbox und den PC. Die Vorbestellungen sind ab sofort möglich, einschließlich Pre-Order Bonus.

