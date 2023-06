Star Wars Outlaws – Gameplay -Deep Dive spricht über die nahtlose Erfahrung

„Das System wird im Spiel allgegenwärtig sein“, so Gerighty weiter. „Wenn man erwischt wird oder man das Imperium herausfordert, wird man schnell gesucht. Macht man dann mit diesen Aktionen weiter, wird das Level steigen. Auf den höchsten Stufe wird das Imperium euch einen enormen Widerstand entgegensetzen und euren Weg erzwingen. Damit kann man also herumspielen, aber am besten ist es, wenn man versucht, dem Imperium so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen.“

„Eines der Dinge, die für uns sehr wertvoll waren, ist dieses nahtlose Erlebnis, zu Fuß, in eurem Speeder, in einem Raumschiff, um aus der Atmosphäre und in den Weltraum zu gelangen“, sagte Gerighty.

Unter anderem bestätigt man in dem neuen Video, dass Spieler die Möglichkeit haben, von der Oberfläche eines Planeten in den Weltraum und zurück zu reisen. Auf Ladebildschirme wird dabei verzichtet.

