State of Play mit God of War Ragnarök schon nächste Woche?

Sony scheint nun doch früher als später einen State of Play zu God of War Ragnarök geplant zu haben. Schon in der nächsten Woche soll dieser ausgestrahlt werden.

Das behauptet der Insider The Snitch auf Twitter, der auch die letzten Male richtig mit seiner Vorhersage lag. Untermauert wird dies durch einen weiteren Tweet, den der God of War Ragnarök Game Director Cory Barlog recht zeitnahe abgesetzt hat.

Sollten die Vorhersagen zutreffen, findet der State of Play am Donnerstag, den 30. Juni 2022 statt. Die offizielle Ankündigung dazu dürfte wie üblich recht kurzfristig erfolgen.

User glauben zudem weitere Hinweise ausgemacht zu haben, wie dem typischen Zeitraum eines State of Play, der zum Anfang oder Ende eines Monats stattfindet.

Ob dem tatsächlich so ist, bleibt natürlich abzuwarten, allerdings wird es langsam höchste Zeit, dass sich Sony mit God of War Ragnarök so langsam wieder aus der Deckung wagt. Die letzten offiziellen Infos gab es im vergangenen September, seitdem betont man immer wieder, dass der Titel noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Ein dediziertes Event mit allen finalen Infos zum Release scheint daher und zeitnahe sinnvoll. Dieser wurde zuletzt übrigens im November vermutet.