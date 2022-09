Street Fighter VI – Closed Beta findet im Oktober statt, neue Fighter bestätigt

Abschließend wurden zwei weitere Kommentatoren für das Real-Time Commentary Feature angekündigt, darunter Kosuke Hiraiwa (Kommentator) und His Exellency Demon Kakka (Co-Kommentator). Kosuke Hiraiwa ist ein bekannter Esports Caster der Street Fighter 6 seine Expertise und Professionalität leiht. H.E. Demon Kakka wiederum ist der Lead Singer der japanischen Heavy Metal Band Seikima-II. Während sie die Matches auf Japanisch kommentieren, werden ihre Aussagen von Untertiteln der 13 unterstützen Sprachen begleitet, sofern ausgewählt.

Hier kann man sich auf schnelle und wilde Kämpfe freuen, die von neuen Regeln und Gimmicks definiert werden, um so jedes Match zu einer unterhaltsamen Erfahrung für alle machen zu machen. Regeln definieren in dem Fall die Voraussetzungen für den Sieg der Kontrahenten und Gimmicks bringen einen Schwung Unterhaltung mit Elementen wie einen umherwütenden Bullen, der das Match gelegentlich unterbricht.

