Syberia: The World Before – Termin für PS5 & Collector’s Edition angekündigt

Publisher Microids kann den Release-Termin der PS5- und Xbox Series Version von Syberia: The World Before bestätigen, das im November zusammen mit einer Collector’s Edition erscheint.

Syberia: The World Before beginnt im Jahr 1937. Dana Roze ist ein 17-jähriges Mädchen, das eine glänzende Karriere als Pianistin vor sich hat. Diese Zukunft wird gefährdet, als die faschistische Bedrohung des Braunen Schattens zu Beginn des Zweiten Weltkriegs über Europa hängt. Viele Jahre später im Jahr 2004: Kate Walker überlebt so gut sie kann in der Salzmine, in der sie eingesperrt war, als ein tragisches Ereignis sie in ein neues Abenteuer auf der Suche nach ihrer Identität treibt.

Diesmal begibt man sich auf ein Abenteuer über Kontinente und durch die Zeit. Man schlüpft sowohl in die Rolle von Kate Walker als auch Dana Roze, während beide den Geheimnissen auf den Grund gehen, die viel zu lange begraben liegen.

Hier erkundet man die fantastische und poetische Welt von Benoît Sokal mit ihren atemberaubenden Landschaften und ikonischen Charakteren, während man eine mysteriöse Handlung enthüllt, die mit Rätseln in traditioneller Syberia-Manier gespickt ist.

Syberia: The World Before – Limited Edition

Syberia: The World Before – Collector’s Edition

Zum Release am 15. November wird man eine Collector’s Edition und eine Limited Edition anbieten. Die Collector’s Edition umfasst:

Das vollständige Spiel

Metal Case

Anpassbare Figuren von Kate & Dana

Artbook

Music Box

Karte von Vaghen

Exklusive Lithograph

Keychain

Set an Postkarten

Digital Script des Prolog

Digital Soundtrack

Collector’s Box

Die Limited Edition umfasst ein Media Book, das die 20-jährige Geschichte von Syberia beleuchtet.

Syberia: The World Before erscheint am 15. November für PS5 und Xbox Series, gefolgt von der PS4- und Xbox One Version im nächsten Jahr.